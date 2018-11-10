الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تأجيل إقامة نهائي كأس الملك سلمان للتنس بين نجمي اللعبة رافاييل نادال ونوفاك دجوكوفيتش، الذي كان مقررًا أن يقام في مدينة جدة 22 ديسمبر المقبل.ويأتي هذا التأجيل بسبب الإصابة التي لحقت بنجم التنس رافاييل نادال مؤخرًا، وأجرى على إثرها عملية جراحية تحتاج إلى فترة زمنية من التأهيل، تتعارض مع الزمن المحدد لإقامة هذا النهائي الكبير، وسيتم في وقت لاحق الإعلان عن الموعد الجديد للنهائي.// انتهى //02:44ت م0154