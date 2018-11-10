نيويورك 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على تراجع.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 59ر201 نقطة، أو 77ر0%، ليصل إلى 63ر25989 نقطة.وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 7ر25 نقطة، او 92ر0%، ليصل إلى 13ر2781 نقطة.وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 98ر123 نقطة، أو 65ر1% ليصل إلى 90ر7406 نقطة.// انتهى //03:00ت م0155