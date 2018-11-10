سياسي / وزير الخارجية الروسي يجري اتصالاً هاتفيًاً بنظيره التركي
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
موسكو 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم اتصالاً هاتفيًا بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو .
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، واستعرضا التحضيرات للاجتماع الدولي المقبل في أستانا بشأن سوريا ، المقرر عقده في نهاية شهر نوفمبر الجاري.
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