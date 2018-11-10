موسكو 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم اتصالاً هاتفيًا بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، واستعرضا التحضيرات للاجتماع الدولي المقبل في أستانا بشأن سوريا ، المقرر عقده في نهاية شهر نوفمبر الجاري.// انتهى //04:43ت م0158