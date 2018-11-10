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السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
الرياض 02 ربيع أول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يزور أسرتي آل علي والسبهان بحائل
296 ألف وظيفة حكومية شاغرة
دوق "يورك" يشجع على الاستثمار في المملكة
رئيسا مجلسي الوزراء والأمة في الكويت يستقبلان آل الشيخ
المملكة تدين بشدة التفجير في العراق وحادث الطعن بأستراليا
«حقوق الإنسان» يعتمد بالإجماع تقرير المملكة للاستعراض الدوري الشامل
أمطار رعدية تنعش الأجواء والمتنزهات البرية في مختلف المناطق
«مدني الرياض» ينقذ 93 شخصاً ويسجل 71 مركبة
إصابات برصاص الاحتلال على حدود غزة
5 نوفمبر.. نظام خامنئي يبدأ طريق الانطفاء
هجوم داعشي في ملبورن
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