الرياض 02 ربيع أول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يزور أسرتي آل علي والسبهان بحائل296 ألف وظيفة حكومية شاغرةدوق "يورك" يشجع على الاستثمار في المملكةرئيسا مجلسي الوزراء والأمة في الكويت يستقبلان آل الشيخالمملكة تدين بشدة التفجير في العراق وحادث الطعن بأستراليا«حقوق الإنسان» يعتمد بالإجماع تقرير المملكة للاستعراض الدوري الشاملأمطار رعدية تنعش الأجواء والمتنزهات البرية في مختلف المناطق«مدني الرياض» ينقذ 93 شخصاً ويسجل 71 مركبةإصابات برصاص الاحتلال على حدود غزة5 نوفمبر.. نظام خامنئي يبدأ طريق الانطفاءهجوم داعشي في ملبورن// يتبع //06:04ت م0003