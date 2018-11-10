وركزت الصحف على عدد من الملفات الإقليمية والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الشريك الأساسي ): من ملبورن في أستراليا إلى مقديشو في الصومال مروراً بمدن في أنحاء العالم مازال الإرهاب يضرب فيها متخذاً أشكالاً وصوراً متعددة هدفها واحد، هو بث الرعب والحقد والكراهية في نفوس البشر وإحداث حالة من الفوضى والعنف والعنف المضاد. في منطقة الشرق الأوسط أصبح الإرهاب ملازماً لسياسات بعض الدول كما هي الحالة مع إيران وإسرائيل فكلاهما يمارس إرهاب الدولة الذي يصنف كأخطر أنواع الإرهاب، وعلى الرغم من الجهود الدولية المكثفة لمكافحة الإرهاب بكل أنواعه إلا أن تلك الجهود لا تزال بحاجة إلى تكثيف وتعاون أكبر مما هي عليه.وتابعت : المملكة واحدة من الدول التي عانت من الإرهاب على مدى سنوات ولكنها بفضل من الله، ثم بالإجراءات الفاعلة التي اتخذتها استطاعت أن تحد من هذه الظاهرة، ولم تستكن، بل مازالت جهودها متواصلة لمكافحته محلياً.. إقليمياً ودولياً، حيث تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال لما امتلكته من خبرة نابعة من تجارب متعددة أصبحت مرجعاً دولياً وشريكاً أساسياً يعتد به، ولا يستغنى عن مساهماته في مكافحة الإرهاب، فتجربة المملكة في مكافحة الإرهاب لم تقتصر على الجانب العملياتي، بل تزامن معه مكافحة الفكر الإرهابي المؤدي للعمل الإرهابي والمحرض عليه، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال برنامج المناصحة الذي يعيد تأهيل من شاركوا في أعمال إرهابية سواء بالفكر أو الدعم أو الانتماء، مما لقي إشادات دولية لشمول البرنامج وتعامله الإنساني.وختمت : الإرهاب على النقيض تماماً من مبادئ الإسلام السمحة التي تدعو إلى إعمار الأرض لا إفسادها، ونحن في بلادنا - ولله الحمد والمنة - نسير على النهج الإسلامي الوسطي الصحيح، ولا نحيد عنه، ومن هذا المنطلق فإن مكافحة الإرهاب من أولوياتنا التي يعرفها العالم عنا ويشيد بقدراتنا على تنفيذها على أرض الواقع.// يتبع //06:05ت م0004