وكتبت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خطوات طموحة للنهوض باقتصاديات المملكة ): ضمن زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لعدد من مناطق المملكة لتفقد أحوال المواطنين، وافتتاح سلسلة من المشروعات التنموية الحيوية جاءت زيارته لمنطقة حائل لترسم مواصلة القيادة الرشيدة للمضي قدما في إنجاز مراحل العطاء والبناء والتطور في سائر مناطق المملكة، تحقيقا لتفاصيل وجزئيات الرؤية الطموح 2030 ولبرنامج التحول الوطني اللذين يعدان من أهم الخطوات المرسومة للنهوض باقتصاديات المملكة ونقلها إلى مسارات جديدة ومتغيرة سوف تضع الوطن بإذن الله وبفضل قيادته الرشيدة في مكانه اللائق والمرموق بين كبريات الدول الصناعية في العالم، فزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة حائل تعزز رخاء المواطنين وتدفع إلى إنجازات تنموية في مجالات وميادين مختلفة، كما أنها تؤكد حرص القيادة على الارتقاء بالمواطن السعودي وترسيخ دعائم التنمية بما يضمن المستقبل المشرق والواعد للمملكة، ذلك أن المشروعات التنموية المتمخضة عن الزيارة الميمونة لحائل تعطي أكبر انطباع واضح للتأكيد على المنطلقات الاقتصادية الجديدة لصناعة مستقبل واعد للوطن، تتحقق معه سلسلة من الأبعاد النهضوية التي سوف تؤدي إلى دفع عجلة التنمية والبناء بسرعة هائلة للحاق بركب التقدم العالمي في مختلف المجالات وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والصناعية.وواصلت : الزيارة الميمونة لمنطقة حائل للوقوف على مشروعاتها التنموية وتلمس أحوال المواطنين فيها تعد من النهج السديد الذي اضطلعت به الدولة منذ تأسيس كيانها الشامخ وحتى اليوم، فهو يقوم في أساسه على إنشاء المزيد من المشروعات الخدمية وتلمس احتياجات المواطنين ورغباتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية من خلال تلك الزيارات التي تعكس النظرة السديدة نحو قيام رؤية متكاملة للتنمية، كما أن زيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمنطقة حائل أبرزت الاهتمام الكبير برجالات المملكة، حيث تم تكريم المتميزين والداعمين من شخصيات المنطقة ومنحهم جوائز تقديرية نظير دعمهم للمشاريع التنموية وتبرعاتهم الخيرية الإنسانية، ومشاركتهم الفاعلة في إنشاء العديد من المشروعات والشراكات لتطوير وتحديث القدرات المجتمعية بمنطقة حائل، وكذلك تكريم المتميزين في مجال الرياضيات والريبوتات ذات القدرات الخاصة وغيرها من الأنشطة، وهو اهتمام ملحوظ يبين من جديد اهتمام القيادة الرشيدة بثروتها البشرية التي تعد في عرفها من أهم وأغنى ثروات الوطن على الإطلاق.// يتبع //06:05ت م0005