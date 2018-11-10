وكتبت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إرهابية الحوثي ): تأبى المليشيا الحوثية إلا أن تثبت يوما بعد يوم أنها لا تعدو أن تكون جماعة دموية إجرامية خارجة من كهوف التاريخ، لتحاول حكم شعب عروبي عريق، بأساليب طائفية سلالية بغيضة عفى عليها الزمن.فما قامت به هذه المليشيا الانقلابية خلال العمليات الجارية في الحديدة حاليا من استخدام مستشفى 22 مايو في المدينة لأغراض عسكرية بعد أن نشروا قناصة على سطحه، عمل إرهابي وإجرامي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، الأمر الذي دعا منظمة العفو الدولية لاعتباره "خرقا للقانون الإنساني".وأضافت : الجديد في الموضوع أن الحوثيين فخخوا المستشفى وفجروه بعد أن هربوا بمجرد أن اقتربت منهم قوات الحكومة الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي في عمل لايصدر إلا من عصابة ليس لديها ذرة من إنسانية وجماعة لا تستشعر مواجع الشعب اليمتي الذي تتاجر بمأساته وحاجاته الاستشفائية.// انتهى //06:05ت م0006