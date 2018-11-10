الخرطوم 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسالتقى الرئيس السوداني عمر البشير، أمس في العاصمة الخرطوم، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.وأوضح بوجدانوف في تصريح صحفي أن اللقاء يعد خطوة إلى الأمام في تعزيز روابط الصداقة بين روسيا والسودان وتعميق الحوار السياسي المبني على الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات التي تنعكس إيجابًا لمصلحة البلدين والشعبين.وأشار بوجدانوف إلى تأييد البشير للخطوات العملية التي تبذلها روسيا بالتنسيق مع الأصدقاء، مؤكدًا عملهم كفريق واحد لخدمة المصلحة العليا لشعبي البلدين.وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية أسامة فيصل إن الرئيس السوداني أُطلع على نتائج المباحثات السياسية في لجنة التشاور السياسي المشتركة بين البلدين، مبينًا أن الرئيس البشير ثمّن العلاقات السودانية الروسية وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواقفه الداعمة للسودان.// انتهى //06:10ت م0007