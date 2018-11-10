طرابلس 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى تركيا ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أهمية الدور التركي وتأثيره إقليميًا واستراتيجيًا، معبرًا عن تقديره لدعم تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا، وتم خلال الزيارة بحث تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، كما تم دعوة الشركات التركيةإلى ليبيا لاستكمال مشروعاتها.وأشارت إلى لقاء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحات المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا.ونوهت لمشاركة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر باليرمو حول ليبيا المقرر يومي 12 و13 الشهر الجــاري، موضحة أن التكتلالأوروبي يريد التأكيد على استمرار عمله خلف الأمم المتحدة لتسهيل انتقال ليبيا نحو السلم والازدهار.وتطرقت صحف ليبيا إلى إعراب نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو عن ثقته في إمكانية وضع خريطة طريق مشتركة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو.// انتهى //07:31ت م0009