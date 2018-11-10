عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
// انتهى //
10:06ت م
0014