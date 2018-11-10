الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده .وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:06ت م0014