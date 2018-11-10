القاهرة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 37 أخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة.ونشرت إدانة مصر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الموصل العراقية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع العراق في كل ما يحقق الأمن والاستقرار.وعرجت على الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في منطقة الحديدة وأسفرت عن مقتل 22 من القوات اليمنية و110 مسلحًا حوثيًا.وأنبأت عن مواصلة القوات العربية المشاركة في تدريبات "درع العرب -1" تنفيذ جميع الأنشطة التدريبية البرية والبحرية والجوية المخططة بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 32 صوماليًا وإصابة أخرين إثر تفجير ثلاث سيارات مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //10:33ت م0016