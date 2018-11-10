الخرطوم 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تقدير الرئيس السوداني عمر البشير للمواقف الروسية الداعمة له في المحافل الدولية كافة،مؤكداً حرص بلاده على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.وأشارت الصحف إلى إطلاق الجيش اليمني والمقاومة اليمنية المشتركة، مسنودين بالتحالف العربي أمس، عملية عسكرية جديدة للسيطرة على ما تبقى من مدينة الحديدة، فيما دمر طيران التحالف العربي أكبر مركز عمليات لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، تحت الأرض في مطار الحديدة.ولفتت الانتباه إلى أن ثلاثة انفجارات متتالية في العاصمة الصومالية مقديش وأودت بحياة 32 شخصاً على الأقل وجرح العشرات أيضاً.وعرجت على إدانة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الهجوم بسكين الذي وقع أمس في مدينة ملبورن وأسفر عن قتيل وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوامس، إن بلاده قلقة من عسكرة بكين بحر الصين الجنوبي واعتقالها أعداداً كبيرة من المسلمين الأويغور.// انتهى //10:38ت م0017