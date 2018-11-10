رام الله 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد ، شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة الشعبية السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة رفح.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والمئات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة فرنسا، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على مخطط لبناء 792 وحدة استيطانية في مستوطنتي "رامات شلومو" و"راموت" بالقدس المحتلة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، إرهاب المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، والمدعومة بشكل علني ومباشر من الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة.// انتهى //11:23ت م0019