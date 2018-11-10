الباحة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ،تؤدي إلى جريان السيول.وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها ، حيث تستمر إلى السابعة مساءً.ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.وأكد أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.//انتهى//11:24ت م0020