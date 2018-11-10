بيروت 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على عدم بروز أي مؤشِّر يوحي بإمكانية التوصل إلى حلول تميط العقد المتعاقبة التي تعترض خروج حكومة لبنان الجديدة إلى النور .وتابعت الأوضاع الأمنيّة في مدينة إدلب السورية ومحيطها التي عادت أمس إلى التصعيد مع اندلاع مواجهات بين قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية له، وقوات معارضة ، أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا ً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان .وتناقلت صحف السبت، فحوى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، هاتفياً حول عمل اللجنة الخاصة بوضع دستور جديد لسوريا، واكبت التظاهرات الشعبية التي تجددت في محافظة البصرة جنوب العراق احتجاجا ًعلى تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد .كما رصدت المكاسب التي حققتها القوات اليمنية الوطنية مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عبر زحفها داخل مدينة الحديدة، واحكام قبضتها على أحيائها الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية بشكل كامل، رغم محاولات يائسة من قبل ميليشيا الحوثي الارهابية، اسفرت عن انهيارات كبيرة في صفوفهم .وتطرقت إلى نبأ استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته أمس في مسيرة العودة الشعبية السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة رفح .وأشارت صحف لبنان، إلى عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بمدينة ملبورن جنوب شرقي أستراليا أمس .// انتهـى//11:50ت م0022