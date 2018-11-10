الجزائر 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق10 نوفمبر 2018 مواسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على ردود الأفعال العربية على دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس للجزائر للحوار والتشاور، حيث نقلت ترحيب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وسلطنة عمان والجامعة العربية بها .وفي شأن محلي آخر، اهتمت بزيارة الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، فيديريكاموغيريني، بعد غد الإثنين إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الثاني حول الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، ولقائها مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، لبحث تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي .وأولت صحف الجزائر الاهتمام بالحراك السياسي في تونس بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد .وتابعت في الشأن الليبي نبأ إعلان المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ان الانتخابات الليبية ستجرى في الربيع القادم ,وأن الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها من أجل طرابلس لقيت نجاحا وقبولا، وأن 80 بالمائة من الليبيين مصرون على إجراء الانتخابات.ورصدت في الشأن اليمني قرار الأمم المتحدة تأجيل مباحثات السلام في اليمن موازاة مع تلويح واشنطن إدراج جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية.ونشرت صحف الجزائر طائفة أخرى من التقارير الإقليمية والدولية بينها نبأ مصرع 13 مدنياً وإصابة 15 آخرين إثر سلسلة من الانفجارات بالعاصمة الصومالية مقديشو، وتبني تنظيم "داعش" الإرهابي لعملية الطعن التي وقعت في مدينة ملبورن جنوب أستراليا، مخلفة مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين .// انتهى //12:10ت م0023