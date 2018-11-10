إسلام آباد 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسسلطت الصحف الباكستانية اليوم الضوء على الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية المصالحة الأفغانية لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ عقود.واهتمت بتأكيد متحدث الخارجية الباكستانية وقوف بلاده مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين.وتابعت نتائج رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الصين لتعزيز العلاقات الثنائية والاتفاق على سرعة تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتناقلت صحف باكستان الدراسة التي نشرها معهد واتسون للشؤون الدولية التابع لجامعة براون الأميركية وكشف فيها عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص في باكستان والعراق وأفغانستان نتيجة للحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م.وأشارت إلى عمل السلطات الباكستانية تعزيز نظام الحماية للبيانات المصرفية للبنوك الباكستانية للحد من تعرضها لعمليات القرصنة الإلكترونية.وتطرقت إلى سير العمل على الحملة الوطنية في باكستان لمعاجلة ظاهرة التصحر بسبب تراجع معدل المياه في الأنهار.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الروسي حول التزام بلاده ببذل جهود لتعزيز جهود السلام في أفغانستان.إقليمياً عرجت إلى أنباء مقتل أربعة مدنيين وأحد أفراد القوات شبه العسكرية الهندية جراء انفجار نفذه متمردون ماويون في سيارة بولاية تشاتيسجاره بوسط الهند.// انتهى //12:32ت م0024