جدة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة غداً محاضرة بعنوان " الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما " يلقيها الدكتور سعود الغامدي .وتأتي المحاضرة التي تقام بجامع الملك فهد بحي الشاطئ بعد صلاتي المغرب والعشاء ضمن مجموعة الدروس والمحاضرات العلمية والتوعوية التي تنظمها الوزارة في إطار برنامج " لحمة وطن ".// انتهى //12:41ت م0025