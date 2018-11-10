عام / الشؤون الإسلامية بجدة تنظم غداً محاضرة عن الاعتصام بالكتاب والسنة
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
جدة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة غداً محاضرة بعنوان " الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما " يلقيها الدكتور سعود الغامدي .
وتأتي المحاضرة التي تقام بجامع الملك فهد بحي الشاطئ بعد صلاتي المغرب والعشاء ضمن مجموعة الدروس والمحاضرات العلمية والتوعوية التي تنظمها الوزارة في إطار برنامج " لحمة وطن ".
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12:41ت م
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