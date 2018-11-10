تونس 02 ربيع الأول 1440هـ الموافق 10 نوفمبمر 2018 م واسظل المشهد السياسي في تونس في ضوء التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد على حكومته وما أوجده من ردود فعل متبانية بين مرحب ورافض له في الأوساط السياسية في البلاد الموضوع الأبرز لاهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم ، مشيرة إلى أن مجلس نواب الشعب سيعقد جلسة عامة يوم الإثنين القادم لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.وتابعت الصحف في الملف الليبي تصريحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة قال فيها إنه استعرض أمام مجلس الامن الدولي تطورات الملف الليبي وما قامت به البعثة الأممية من جهود لإرساء الاستقرار وتهيئة الظروف قصد بلوغ التوافق ما بين الأطراف المحلية المتصارعة .ورصدت في السياق بدء الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا بالوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر , حيث أنبأت في السياق عن تراجع الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية عن حضور المؤتمر .وتناولت في الشأن السوري تصريحات لمدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمين عوض قال فيها عن أكثر من ستة مليون نازح سوري ينتظرون العودة الى مناطقهم.وتطرقت إلى قول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ان عقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن قد تأجلت إلى نهاية العام بدلاً من نهاية الشهر الجاري , ونقلت إلى جانب ذلك قول المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الهدف الآن هو إجراء مشاورات سياسية بين إطراف النزاع في اليمن قبل نهاية العام .وتناول صحف تونس في تقارير متفرقة مقتل وإصابة العشرات في تفجير ثلاث سيارات مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو , والرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوقع قانونا ينص على عدم المساح للمهاجرين غير الشرعيين بطلب اللجوء .// انتهى //12:48ت م0027