المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسيشهد مركز الإبداع الحرفي بالمدينة المنورة الذي يعد أحد مشاريع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، اقبالاً لافتاً من مختلف شرائح المجتمع من أهالي المدينة المنورة والمقيمين ،والمقام بمحطة سكة الحجاز.كما يشهد المركز توافد أعداد من طلاب وطالبات التعليم العام في الفترة الصباحية لتفعيل دور الأنشطة المدرسية في توعية الجيل الجديد وتعريفهم بالتراث الوطني والموروث الثقافي لمناطق المملكة من خلال التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، حيث يستقطب المركز الذي هيأ الموقع بمختلفالإمكانيات ، مجموعة كبيرة من الحرفيين لتشغيل وتطوير الأعمال الحرفية من خلال تقديم عروض مختلفة في الصناعات اليدوية من أبرزها صناعة الصابون وصناعة السدو وصناعة الجبس ، بالإضافة الى صناعة المجوهرات والسبح المختلفة .وعد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد مدني مركز الإبداع الحرفي أحد نقاط الجذب لزوار المدينة المنورة لما يملكه من عروض مختلفة للحرفيين والحرفيات بالمدينة المنورة ، موضحا أن الادارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يعملون على تحقيق أهداف مذكرة التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي يأتي من ضمنها التشجيع على تنفيذ زيارات طلابية مثرية للمواقع الأثرية والتراثية والتعرف على الصناعات الحرفية وهو ما نلمسه اليوم من خلال تواجد الطلاب والطالبات من مختلف المراحل داخل محطة سكة الحجاز وزيارة مركز الإبداع الحرفي ، واصفا المركز الذي يضم 12 منفذا لعدد من الحرف اليدوية داخل بيئة أثرية تحاكي الموروث الثقافي للمدينة المنورة ، بأنه ورشة عمل مفتوحة لتدريب وتأهيل الحرفيين وتسويق منتجاتهم .وأضاف أن مركز الإبداع يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الوطني في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي سيسهم في انتشار وتسويق منتجات الحرفيين على مستوى عال لما يتميز به الموقع كونه مقصد سياحي لأهالي وزوار المدينة المنورة .يُذكر أن مركز الإبداع الحرفي بالمدينة المنورة الذي يشهد مشاركة الحرفيين والحرفيات عبر أركان وزوايا مختلفة داخل محطة سكة الحجاز ، يهدف إلى الوصول إلى منتج حرفي أكثر تطوراً على المستويين المحلي والدولي إضافة إلى تشجيع الحرفيين المبدعين على مزاولة حرفهم بصورة دائمة ومستقرة وإيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم على رواد المركز ويعكس الهوية الثقافية والأصالة الوطنية للمنتجات اليدوية .// انتهى //12:58ت م0030