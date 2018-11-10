نجران 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستبدأ الكلية التقنية بنجران،غداً، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1439 / 1440هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 14 من شهر ربيع الأول القادم عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي عبدالله آل عتيق، أن المفاضلة بين المتقدمين ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، كما أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي" ،وقسم تقنية المحركات والمركبات " تخصص ميكانيكا السيارات".وبين آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 30/ 04 / 1440هـ، كما أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.//انتهى//13:05ت م0032