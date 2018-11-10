اجتماعي / مركز التدريب بوزارة العمل بالشرقية يختتم برنامج " إعداد الاخصائي الاجتماعي الشامل "
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
الدمام 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
اختتم مركز التدريب بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، البرنامج التدريبي بعنوان " إعداد الأخصائي الاجتماعي الشامل " .
وتضمن البرنامج المقام مؤخراً عدة محاور أهمها الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفروع الإيوائية ، والمشكلات التي تعاني منها الفئات التي ترعاها الوزارة في الفروع الإيوائية وحقوقهم ، بالإضافة إلى النظريات والنماذج العلاجية الحديثة التي يستخدمها الأخصائي الاجتماعي ، والمهارات الاستباقية المهنية لاكتشاف حالات العنف ، تعاطي المخدرات ، وكذلك الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية ، والمهارات المهنية للأخصائي الاجتماعي ، ومهارات المقابلة المهنية مع العملاء .
// انتهى //
13:38ت م
0040