الدمام 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واساختتم مركز التدريب بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، البرنامج التدريبي بعنوان " إعداد الأخصائي الاجتماعي الشامل " .وتضمن البرنامج المقام مؤخراً عدة محاور أهمها الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفروع الإيوائية ، والمشكلات التي تعاني منها الفئات التي ترعاها الوزارة في الفروع الإيوائية وحقوقهم ، بالإضافة إلى النظريات والنماذج العلاجية الحديثة التي يستخدمها الأخصائي الاجتماعي ، والمهارات الاستباقية المهنية لاكتشاف حالات العنف ، تعاطي المخدرات ، وكذلك الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية ، والمهارات المهنية للأخصائي الاجتماعي ، ومهارات المقابلة المهنية مع العملاء .// انتهى //13:38ت م0040