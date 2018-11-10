الدمام 02 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستدرس بلدية محافظة بقيق تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار لوسط محافظة بقيق وهجرتي الكدادية الشرقية والدغيمية عبر خطوط طرد ناقلة للمياه وصولاً إلى محطات ضخ ومنها بحيرة تجميع رئيسية، وكذلك دراسة تصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه الجوفية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته بلدية محافظة بقيق ، بحضور ممثلين من شركة أرامكو السعودية ووكالة شؤون البلديات وإدارة تصريف مياه الأمطار بأمانة المنطقة الشرقية والمختصين ببلدية محافظة بقيق، وذلك للتنسيق وإتمام الدراسة بشأن تصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه الجوفية، حيث تم عمل الدراسات والتصاميم اللازمة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وخفض منسوب المياه الجوفية من قبل أحد المكاتب الاستشارية والهندسية، ومناقشتها في الاجتماع وإمكانية تنفيذ المشروع دون عوائق بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة.وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج أن الدراسة خلصت إلى تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار لوسط محافظة بقيق وهجرتي الكدادية الشرقية والدغيمية عبر خطوط طرد ناقلة للمياه وصولاً إلى محطات ضخ ومنها بحيرة تجميع رئيسية تم تحديد موقعها كأفضل الحلول الهندسية التي تم طرحها.وبين المهندس أل عريج أن هذا المشروع له أهمية وأولوية لتنمية محافظة بقيق والهجر التابعة لها حيث أن تنمية وتأسيس البنية التحتية تمكن البلدية من تقديم الخدمات وسفلتة وإنارة ورصف الطرق وتحسين وتجميل شوارع المحافظة بعد إكمال خطوط تصريف الأمطار وبما يضمن جودة أعمال السفلتة والرصف .// انتهى //13:41ت م0042