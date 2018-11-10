الرباط 02 ربيع الاول 1440 ه موافق 10 نوفمبر 2018 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم الجهود المتواصلة للمغرب لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، مبرزة في هذا الصدد تمكن الأمن المغربي أمس من إحباط مخطط داعشي جديد يستهدف المغرب من خلال إيقاف شخصين يشتبه في موالاتهما لتنظيم "داعش"، وفي الإعداد والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمغرب.وواصلت الصحف تناولها ردود الفعل الصادرة من عدد من الدول المرحبة بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالدعوة إلى حوار صريح ومباشر مع الجزائر.وتابعت التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، الذي شهد أمس مسيرات فلسطينية جديدة على الحدود بين القطاع وإسرائيل أسفرت عن تسجيل عدد من الإصابات برصاص قوات الاحتلال.وتطرقت الصحف إلى مستجدات الأزمة الليبية ،وتناقلت تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ،الذي شدد على ضرورة البدء في عملية إجراء الانتخابات الوطنية في ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد.// انتهى //13:41ت م0043