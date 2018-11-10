الدمام 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستنظم غرفة الشرقية في الــ 22 من شهر نوفمبر الجاري ، "ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بعنوان "رأس المال الجريء بوابة للتمكين" ، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن الملتقى عبر محاوره سيكون قيمة مضافة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يلتقي منتسبي القطاع الرواد وأصحاب التجارب العالمية الرائدة في مجال رأس المال الجريء التي أسهمت بشكل فعال في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبين أن خبراء في هذا القطاع الحيوي سيشاركون ضمن البرنامج العلمي للملتقى لاستعراض السياسات والأنظمة والبرامج المالية الداعمة لاستثمارات رأس المال الجريء.وأشار إلى أن الملتقى يأتي تأكيدا لدور غرفة الشرقية في رعاية قطاع الأعمال بشكل عام وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص حيث تتمثل الرعاية في مناقشة وبحث العديد من الجوانب التي تدخل في تفاصيل هذا القطاع المهم، وتبرز أهم التحديات لمناقشتها مع أصحاب الخبرة والمتخصصين والمسؤولين من خلال المنتديات والملتقيات والأنشطة المختلفة التي تنظمها الغرفة.// انتهى //13:47ت م0044