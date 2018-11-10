الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأطلقت الجمعية السعودية للفيزياء الطبية اليوم برنامجاً علمياً بمناسبة " اليوم العالمي للفيزياء الطبية "، توزعت في مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالرياض , ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام , ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .ويتضمن البرنامج العلمي عدداً من المحاضرات بمشاركة متحدثين من ذوي الاختصاص في الفيزياء الطبية،بجانب ممارسين صحيين في المجالات الصحية الأخرى من الأطباء والفنيين وطلبة الجامعات المهتمين بمجال الفيزياء الطبية.وشملت الفعاليات تعريفاً بطبيعة عمل ودور الفيزيائي الطبي في منظومة الرعاية الصحية على الصعيدين الوطني والدولي.يذكر أن " اليوم العالمي للفيزياء الطبية " تحتفل به العديد من المنظمات والجمعيات والمنشآت الصحية المتخصصة على مستوى العالم .// انتهى //14:13ت م0045