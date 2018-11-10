أبها 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأقامت وحدة الحماية الاجتماعية بأبها في مركز عسير مول التجاري أمس، حملة تثقيفية ومعرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف 2018، بعنوان "بإرادتي انطلق", بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين بن حمد المري.ويقدم المعرض للزوار الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتأهيلية، ويشارك في تقديمها وحدات متنوعة مثل وحدة تلقي الاستشارات الاجتماعية في قضايا العنف والحماية من كافة أشكاله، يقف عليها باحثات اجتماعيات متخصصات من الوحدة ويقدم توعية واستشارات وحلول ومطبوعات ومنشورات توعوية، إلى جانب ركن لتلقي الاستشارات النفسية يوضح من خلاله خطورة العنف على المجتمع من النواحي النفسية، ووحدة التعريف بالأنشطة التي تستهدف المعنفات لتخرج بهن من دائرة العنف واستغلال طاقاتهن كموارد بشرية وطاقات ابداعية كامنة وتسخيرها لكافة الاهتمامات والدفع بهن إلى سوق العمل بالاحتراف واقتناص فرص الابداع.// انتهى //14:16ت م0046