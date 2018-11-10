الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستأهل ناديا الرياض وجدة إلى نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للكراسي المتحركة بعد حلولهما في المركزين الأول والثاني في المنافسات التي استضافتها صالة مدينة الملك فيصل الرياضية أمس بجازان .وشارك في التصفيات النهائية 4 أندية هي الرياض وجدة والقصيم وجازان، لعبوا بنظام الدوري من دور واحد ، حيث تصدر الرياض بفوزه في جميع المباريات على القصيم بنتيجة ( 85 -12 ) ، وعلى جازان (78 -5)، وعلى جدة (45-31 ) .وحل فريق جدة ثانياً بعد فوزه على نظيره جازان بنتيجة (41-11) ، وعلى القصيم (42-9)، وخسر من نادي الرياض .// انتهى //14:17ت م0047