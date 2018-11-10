الباحة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسجذبت الأجواء الممطرة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء، بالإضافة جذّب هواة التطعيس للممارسة هوايتهم بالكثبان الرملية.ويحرص العديد من شباب منطقة الباحة بالسراة وتهامة هذه الأيام على ممارسة هواية "التطعيس" على الكثبان الرملية في مركز ناوان في القطاع التهامي وسط أجواء ربيعية ممتعة.وخرج أهالي منطقة الباحة وزوارها والمقيمين إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء أوقات العطلة الأسبوعية في سفوح جبل شدا ووادي الأحسبة والتمتع بالأجواء الجذابة والممطرة، بالإضافة الى ممارسة رياضة "التطعيس بالكثبان الرملية بناوان من قبل هواتها، مطالبين في الوقت نفسه إلى تطوير الموقع والاهتمام به لممارسة هواياتهم.وتشهد محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة خصوصاً محافظة المخواة هذه الأيام، إقبالاً متزايداً من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، فيما شهدت الحركة الاقتصادية في محطات الوقود والمحال التجارية والمحال المتخصصة، نشاطاً كبيراً فيما يتعلق ببيع مستلزمات الرحلات البرية، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المتنزهين.// انتهى //14:19ت م0048