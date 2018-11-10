القاهرة 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لها خلال الثمانية أشهر الأخيرة، مدعومة بعمليات شراء قوية على الأسهم الكبرى والقيادية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية .وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب 25.9 مليار جنيه، وهو الأعلى أسبوعيًا منذ مارس الماضي ليصل إلى 776.8 مليار جنيه .وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 02ر4 في المئة ليسجل مستوى 13733 نقطة، وقفز مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 22ر2 في المئة ليبلغ مستوى 703 نقاط، وسجل مؤشر /إيجي اكس 100/ ارتفاعًا بنحو 2ر2 في المئة ليبلغ مستوى 1760 نقطة .وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 2ر6 مليار جنيه من خلال تداول 413ر1 مليار ورقة منفذة على 151 ألف عملية .وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 30ر73 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 08ر12 في المئة والعرب على 62ر14 في المئة بعد استبعاد الصفقات .ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 08ر99 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 61ر139 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات .وأخبر أن المؤسسات استحوذت على 08ر43 في المئة من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 92ر56 في المئة ، مشيرًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 52ر502 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات .وخلص التقرير إلى القول إن إجمالي قيمة التداول بلغت 988 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 005ر1 مليون سند .// انتهى //14:19ت م0049