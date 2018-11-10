الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" معرض وجائزة ابتكر بهدف نشر ثقافة الابتكار وتمكين المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العليمة والتقنيّة بالإضافة للمساعدة في ضخ المزيدٍ من المشاريع الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.وبين نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال عصام الذكير أن التقديم على الجائزة بدأ في 5 نوفمبر 2018م ويستمرُّ لغاية يوم 29 نوفمبر 2018، ويهدف إلى دعم وتطوير المنتجات الريادية وإبرازها محليًّا وعالميًا بالإضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة وممكنة للابتكار.وأضاف أنه يمكن للراغبين بالمُشاركة في الجائزة الدخول على الرابط التالي: ebtker.monshaat.gov.sa وتعبئة نموذج المشاركة وإرفاق المُستندات المطلوبة علمًا أن من شروط المُشاركة أن يكون المتقدم سعوديًّا أو أن يكون مقيمًا وفكرته مُساهمة في تنمية اقتصاد المملكة بشكل مباشر، بالإضافة إلى وجوب تقديم خطةٍ مستقبلية لتحويل الابتكار لمشروع تجاري واعد قابل للنمو" .يذكر أن " منشآت " تهتم بتقديم دعمها وتمكينها لرواد الأعمال وعملت مؤخرًا على توقيع اتفاقية أول حاضنة ومسرعة أعمال بالمملكة على هامش ملتقى بيبان منطقة مكة المكرمة.// انتهى //14:21ت م0050