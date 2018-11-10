الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسناقشت لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة على بن صالح العثيم، عدد من الموضوعات التي تهم قطاع شباب الأعمال، إضافة إلى عدد من البرامج وخطط العمل التي تنوى اللجنة تنفيذها خلال المرحلة القادمة.وأوضح العثيم أنه تمت مناقشة إنشاء شركة الرياض لرأس المال الجريء لتمويل الشركات الناشئة والصغيرة الواعدة وتحفيز نموها وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمشاريع الناشئة، وتنظيم 4 لقاءات مفتوحة مع القيادات ورجال الأعمال من الرواد لإتاحة الفرصة لرواد الاعمال للاستفادة من تجربتهم، وتطوير بوابة "أمنيات شباب الأعمال" وبوابة "منارة" بكونهما منصة إلكترونية لتواصل شباب الأعمال مع الجهات المعنية، وإثراء المحتوى العربي لريادة الاعمال وبحث انجازات برنامج " قرار" الخاص بتنظيم زيارات للتواصل بين اللجنة ودوائر صنع القرار للمساهمة في تحقيق "أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030" لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.وبين أن الاجتماع ناقش دور مركز الرياض للابتكار والخاص بدعم الابتكار والمساهمة في تحويل البحوث والابتكارات إلى منتجات معرفية ذات قيمة مضافة بالتعاون مع المراكز البحثية بالجامعات، مضيفا أن الاجتماع وافق على إعداد دليل الاستثمار لرواد الأعمال بمنطقة الرياض، وتنظيم مسابقة المشاريع الناشئة" مبادر" في نسختها الثالثة.وأشار العثيم إلى تنفيذ برنامج "صديقك الاستشاري" الذي يعد منصة لإرشاد وتوجيه رواد الأعمال الشباب ودعم مشاريعهم الناشئة، وتنظيم 4 نسخ من معرض "سوقرام" بكونه آلية ممكنة للمشاريع الناشئة التي تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها، وتنظيم 6 ديوانيات لشباب الأعمال لإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالمسؤولين والمختصين لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجههم .// انتهى //14:28ت م0051