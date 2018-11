الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسحصلت خدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد 19996 في وزارة التعليم, على الجائزة الذهبية لأفضل خدمة عملاء (Best Customer Services )، والجائزة الفضية في أفضل خدمة ذاتية تقنية ( Best use of Self Service Technology ) في مسابقة مراكز الاتصال العالمية على مستوى العالم التي يتنافس عليها أكثر من 1500 مركز اتصال، وخدمة عملاء في 50 دولة بإشراف منظمة Contact Center World العالمية التي أقيمت في مدينة براغ التشيكية.ورفع المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين بوزارة التعليم عبدالعزيز العصيمي، شكره إلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، لدعمه هذا المشروع ومتابعته المتواصلة لمركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال حتى تحققت النجاح للمركز ولله الحمد.يذكر أن خدمة تواصل الإلكترونية بقنواتها تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، حيث يعكف مركز رعاية المستفيدين في وزارة التعليم على تنفيذ مشروع (خدمة تواصل إلكترونية) الذي يهدف إلى تجسير طرق التواصل بين المستفيدين والوزارة وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، مع تسهيل إيصال صوت المستفيدين للمسئولين دون عناء مجيئهم إلى الجهة بأسهل وأسرع الطرق من خلال تلقي طلبات واستفسارات وشكاوى وملاحظات المستفيدين من طلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس.وتسعى وزارة التعليم إلى أن تكون هذه البوابة الواجهة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وكذلك في الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث والجامعات والكليات الخاصة عبر قنواتها على الانترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد (19996) الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي .وتدار تلك المنظومة عبر نظام ذكي يضمن الشفافية وحق الاعتراض للمستفيد، مع آلية للتصعيد إلكترونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة وصولاً لمعالي الوزير، مع متابعة وتجويد لكافة الطلبات للتأكد من حسن وجودة الأداء وقياس مدى رضا المستفيد من قبل فريق عمل في مركز رعاية المستفيدين، مع تقديم الدعم والتدريب لمنسقي الخدمة في الجهات، ووحدة للمتابعة والرصد لتزويد أصحاب المصلحة من مسؤولي الوزارة في القطاعات والإدارات بالتقارير الدورية والإحصائيات لأبرز القضايا في الميدان ووضع اليد على مكمن الخلل والقصور إن وجد ، مما يساعد في اتخاذ القرار السليم.ويقوم مركز الاتصال عبر الرقم الموحد 19996 بتقديم عدة خدمات للمستفيدين من خلال الإجابة على استفساراتهم من خلال الرجوع لبنك الأسئلة الشائعة الذي تم تغذيته بالرجوع للوائح والأنظمة والتعاميم ويتم تحديثه بصفه دورية يومية بكل ما يستجد، والاستعلام عن معاملاتهم الإدارية الدائرة في قطاعات الوزارة من خلال أنظمة الاتصالات الإدارية، بالإضافة لتقديم الدعم لعدة برامج ومشروعات الوزارة وخدماتها وأنظمتها كنظام فارس "الخدمة الذاتية" لجميع الموظفين ونظام نور للمعلمين وللطلاب في التعليم العام ونظام سفير للطلاب المبتعثين و الأنظمة والبرامج الأخرى كخبرات ودروس ونشرح والمدارس الافتراضية والقسائم التعليمية وعين المعلم لنقل ذوي الظروف الخاصة من المعلمين والمعلمات وغيرها.كما نجحت خدمة تواصل في إغلاق أكثر من 300 ألف تذكرة خلال الفترة الماضية وتلقي اكثر من مليون مكالمة.// انتهى //15:05ت م0061