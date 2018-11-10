عام / رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة لإطلاق المشاريع في العراق
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
بغداد 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة لإطلاق المشاريع التنموية والخدمية في العراق .
وقال في كلمة خلال افتتاح الدوره الـ 45 لمعرض بغداد الدولي اليوم، إن من أولويات الحكومة العراقية الأساسية العمل على تطوير الاقتصاد العراقي وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لإطلاق المشاريع .
وأبان أن العقبات ماتزال قائمة أمام القيام بمشاريع استثمارية ، داعيًا القطاع الخاص إلى الإسهام في إعادة إعمار البلاد , منوهًا بأن العراق يعاني من تدمير بناه التحتية نتيجة الحروب وأنه لاينبغي أن يتحمل مسؤولية البناء وحده , مشيرًا إلى أن "معركتنا اليوم هي لفرض النظام وتطبيق القانون" ؟
وكانت فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ45 قد انطلقت في وقت سابق بمشاركة 17 دولة وأكثر من 20 جهة محلية .
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15:08ت م
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