بغداد 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسدعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة لإطلاق المشاريع التنموية والخدمية في العراق .وقال في كلمة خلال افتتاح الدوره الـ 45 لمعرض بغداد الدولي اليوم، إن من أولويات الحكومة العراقية الأساسية العمل على تطوير الاقتصاد العراقي وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لإطلاق المشاريع .وأبان أن العقبات ماتزال قائمة أمام القيام بمشاريع استثمارية ، داعيًا القطاع الخاص إلى الإسهام في إعادة إعمار البلاد , منوهًا بأن العراق يعاني من تدمير بناه التحتية نتيجة الحروب وأنه لاينبغي أن يتحمل مسؤولية البناء وحده , مشيرًا إلى أن "معركتنا اليوم هي لفرض النظام وتطبيق القانون" ؟وكانت فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ45 قد انطلقت في وقت سابق بمشاركة 17 دولة وأكثر من 20 جهة محلية .// انتهى //15:08ت م0062