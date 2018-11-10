الأحساء 02 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 1439 - 1440هـ في برنامج الدبلوم "صباحي و مسائي" اعتباراً من غداً, ويستمر التسجيل إلى الخميس 14 / 3 / 1440هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضح عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم هي : قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات -دعم فني - شبكات) وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة -إدارة مكتبية) بالإضافة إلى تخصص المحركات والمركبات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية.وبين أن على المتقدم مراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً, وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، داعياً بالاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة .// انتهى //15:10ت م0063