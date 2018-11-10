الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأعرب الرئيس التنفيذي لشركة تقنية الفضائية المهندس عبدالله بن محمد العصيمي, عن فخره واعتزازه بتقديم الشركة أحدث التقنيات المتطورة على مستوى العالم (UON) المعنية بخدمات الانترنت عالي السرعة تصل إلى (50 ميغابت في الثانية) والاتصالات الخلوية من الجيل الثالث والرابع، بالإضافة إلى بث تلفزيوني مباشر، وذلك على متن طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية، وتعمل على الأقمار الصناعية الوطنية، وأقمار عالمية أخرى.وقال المهندس العصيمي في تصريح له عقب تدشين هذه الخدمة على إحدى طائرات الخطوط السعودية اليوم : إن خدمة UON تغطي جميع مسارات رحلات الخطوط السعودية من خلال شبكة أرضية وأنظمة متطورة على الطائرات بنظام ka /Ku ، وتمتلك شركة تقنية الفضائية هذا النظام بشكل كامل وهو من الأنظمة المتطورة عالميًا، ويستخدم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.وأضاف: أن هذه الخدمة وغيرها من الخدمات التي تقدمها شركة تقنية الفضائية تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، حيث إن شركة تقنية الفضائية هي إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى نقل التقنية، وتسويقها ودعم التنمية المستدامة للناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وتقديم خدمات ذات جودة عالية واستقطاب الكفاءات المتميزة في المجالات ذات العلاقة.وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال الأقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.// انتهى //15:13ت م0064