الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي في الرياض خلال الشهرين الماضية, ثمانية برامج لحالات ذوي الإعاقة المستفيدة من خدماته والكادر الوظيفي العامل معهم .أولى تلك البرامج كان محاضرةً ألقاها المحامي منصور الخنيزان عن "حقوق المرأة والطفل في النظام السعودي" بحضور 50 مستفيدة من موظفات المركز ودارت محاور المحاضرة حول حقوق المرأة والطفل في الزواج والنفقة والحضانة ونظام تنفيذ الأحكام والاجراءات الجزائية وحماية الطفل, كما أقام المركز ورشةً تدريبية لـ40 مستفيدة من قسم العلاج الطبيعي ألقتها الاخصائية نورة الدوسري عرفت فيها بالطرق الصحيحة لنقل الحالات من ذوي الاعاقة والبرامج العلاجية الخاصة بكل حالة مع التطبيق العملي على ذلك ونظم المركز.وأقام المركز ايضاً العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية خلال لفترة الماضية بمناسبة بعض الأيام العالمية بمشاركة العديد من الفرق التطوعية الخارجية, بالإضافة إلى استقبال عدداً من مدارس التعليم العام للاطلاع على دور المركز وخدماته, وإقامة مجموعة من الفعاليات الترفيهية, فيما نظم المركز مجموعة من الرحلات الترفيهية لـ 24 طفلاً إلى المتنزهات والأسواق التجارية ومدن الألعاب الأخرى.يذكر أن مركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي يتبع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويستقبل يومياً 27 طفلاً من ذوي الإعاقة ما بين عمر السنتين إلى 14 سنة للإناث و12 سنة للذكور حيث يقدم لهم جميع احتياجاتهم من خدمات التعليم والعلاج الطبي والطبيعي اللازمة.// انتهى //15:38ت م0068