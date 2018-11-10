سلاويسي 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية والإيوائية على المتضررين من تبعات زلزال سلاويسي في مدينة "بالو" الذي حدث مؤخراً في جزيرة "سلاويسي" الإندونيسية، وأحدث أضراراً بشرية ومادية جسيمة, اشتملت المواد الموزعة على السلال الغذائية والحقائب الصحية والسلال الإيوائية .وينفذ المركز هذا البرنامج الإغاثي بالتعاون مع الحكومة الإندونيسية الممثلة بهيئة الكوارث الوطنية (BNPB).يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتأمين المواد الغذائية والإيوائية المخصصة لمنكوبي مدينة "بالو" بالمنطقة الوسطى من جزيرة "سيلاويسي" من الداخل الإندنويسي، التي اشتملت 5,000 سلة غذائية تزن 370 طنًا و5,000 حقيبة مستلزمات شخصية و3,500 حقيبة إيوائية.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمساعدة المنكوبين والمتضررين في العديد من الدول.// انتهى //15:54ت م0071