الرياض 02 صفر 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واساختتمت مسرحية "ألف ليلة ونص" عروضها مساء أمس على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، التي نظمتها وكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية على مدى يومين، وسط حضور تجاوز ٢٠٠٠ مشاهد أغلبهم من الأطفال استمتعوا باللوحات التي تم تقديمها خلال المسرحية التي استمرت ساعة كاملة.وقام ببطولة المسرحية الأطفال: وله السحيم ولانا الفراج وفيصل الأسمري، وفرقة شباب المسرح المهندس محمد علي وفهد العصفور وعبدالعزيز الأحمد، بمشاركة فرقة أطفال استعراضية، وأخرجها خالد الباز ومساعد المخرج بندر الحازمي وهي من إعداد محمد علي وتأليف هيثم السيد.وقدمت المسرحية رسائل تربوية مهمة للأطفال وأسرهم منها معالجة مشكلة الارتباط السلبي بالتقنية والبعد عن القراءة والاهتمام بالعلم، وسعت لترسيخ فكرة أن أبناء هذا الجيل من الأطفال يقع على عاتقهم مستقبل استمرار تطور الوطن وأن يسعوا لتنمية عقولهم ومهاراتهم لتواكب التطور الكبير الذي تشهده بلادنا الحبيبة، مستلهمة رسائلها من إحدى المشاريع المستقبلية التطويرية والخلاقة والمتمثلة في مشروع "نيوم"، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.واستوحت المسرحية قصتها من قصص "ألف ليلة وليلة" المشهورة، وهدفت إلى غرس قيم النجاح والتعاون في نفوس الأطفال، وتعزز حب القراءة والإصرار لتحقيق الأهداف خاصة في ظل الاهتمام المتنامي بنشر القراءة بين عموم الأطفال وهو ما تسعى لتكريسه المسرحية ضمن أهدافها التربوية، وكل ذلك في قالب سردي مشوّق وممتع للطفل.وشهدت المسرحية في يومها الأول تقديم عرض خاص في الفترة الصباحية لطلاب المرحلة الابتدائية بنين وبنات، بالتعاون بين وزارتي الإعلام والتعليم، فيما شهد عرضها بشكل رسمي في الفترة المسائية تكريم الداعمين والرعاة ونجوم المسرحية.// انتهى //16:13ت م0072