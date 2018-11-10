المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسشاركت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة شؤون المكتبات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب وذلك ضمن إسهامات الجامعة في نشر الثقافة والمعرفة .وأوضحت عميدة شؤون المكتبات الدكتورة إيمان صادق الأنصاري أن مشاركة الجامعة تهدف إلى التعريف برؤية الجامعة وفروعها وكلياتها وتخصصاتها وإبراز وعرض الإنتاج الفكري والعلمي والثقافي للجامعة ومتابعة كل ما يستجد في علوم المعرفة ومصادر المعلومات والكتب العلمية والبرامج ونظم المكتبات، مبينة أن مشاركة الجامعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام تأتي ضمن حرص الجامعة على الحضور الفاعل بالمحافل الثقافية ومعارض الكتاب سواءً الدولية أو المحلية .وأكدت أن العمادة حرصت على أن يكون جناح الجامعة في المعرض جاذبا للزوار من خلال عرض مجموعة كتب من مختلف التخصصات العلمية في الجامعة, مشيرة إلى أن جناح الجامعة دائما ما يحظى بالمتابعة وكثافة الزوار على اختلاف شرائحهم الذين يحرصون على اقتناء إصدارات الجامعة التي تقدم الدراسات والأبحاث العلمية والمعرفية .// انتهى //16:17ت م0073