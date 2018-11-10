عام / رئيس مجلس الوزراء الكويتي يؤكد ضرورة التحقيق فى أوجه الخلل فى مواجهة تقلبات الأحوال الجوية في بلاده
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
الكويت 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واس
أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ضرورة إجراء تحقيق عاجل لكشف أوجه الخلل فى مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة .
وشدد سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي اليوم على ضرورة الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات نظرًا لاستمرار تقلبات الأحوال الجوية .
وأشار إلى حجم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين بما يستوجب معه تدارس آلية مناسبة للإسهام في دعم المتضررين من أجل تخفيف معاناتهم .
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح إن المجلس سيكون في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من هذا الظرف الاستثنائي .
وكان وزير الأشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية بالكويت حسام الرومي قدم أمس استقالته من منصبه إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة .
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