الكويت 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ضرورة إجراء تحقيق عاجل لكشف أوجه الخلل فى مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة .وشدد سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي اليوم على ضرورة الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات نظرًا لاستمرار تقلبات الأحوال الجوية .وأشار إلى حجم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين بما يستوجب معه تدارس آلية مناسبة للإسهام في دعم المتضررين من أجل تخفيف معاناتهم .وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح إن المجلس سيكون في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من هذا الظرف الاستثنائي .وكان وزير الأشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية بالكويت حسام الرومي قدم أمس استقالته من منصبه إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة .// انتهى //16:34ت م0078