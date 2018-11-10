أبهــا 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسافتتحت الغرفة التجارية الصناعية بأبها مؤخراً، مكتباً جديداً لها بمركز البشائر لخدمة رجال وسيدات الأعمال بالمركز، وبذلك يصبح عدد مكاتب وفروع الغرفة 18 فرعاً ومكتباً في محافظات منطقة عسير.وأوضح رئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي، أن الغرفة أعدت دراسة متكاملة لفتح عدد من المكاتب بالتعاون مع الجهات الحكومية لخدمة رجال الأعمال ومشتركي الغرفة، مبيناً أن مكتب البشائر يقع في الجزء الشمالي من منطقة عسير على الطريق الرابط بين مدينتي أبها ـ الطائف، ويبعد عن مدينة ابها 230 كم وعن مدينة الطائف بمسافة 325كم، ويخدم أكثر 300 مشترك، إضافةً إلى تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المعاملات التجارية.// انتهى //16:35ت م0079