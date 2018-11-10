لندن 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقفه السياسية تجاه عدد من القضايا على خلفية نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية وتطرقت إلى تداعيات ذلك العامة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة التي ستجرى في عام 2020 التي بدأ التحضير لها منذ الآن .وأفادت إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة جاءت لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، فقد عززوا سيطرتهم على مجلس الشيوخ، وأحكم ترامب قبضته على الحزب الجمهوري .ولفتت الانتباه إلى مشاركة وفد من حركة طالبان الأفغانية للمرة الأولى في مفاوضات سلام دولية على مستوى عال ولقاءه بمسؤولين أفغان في موسكو في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان .ونقلت الصحف وفاة 12 شخصًا على الأقل جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت بعض مناطق الأردن حيث أجلي نحو 4 آلاف سائح من البتراء .وأشارت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل بسبب الحرائق التي تشهدها مناطق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 150 ألف شخص عن منازلهم .// انتهى //16:48ت م0084