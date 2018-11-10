الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسصدر عن دارة الملك عبدالعزيز, كتاب (معجم الأماكن الجغرافية في البحر الأحمر) في أربعة مجلدات، ضم الكتاب شرحا لما يقارب 2700 مكان يقع في الدول المطلة على البحر الأحمر أو يتبعها؛ من معالم وجزر، وجبال، ومجار مائية، ومدن، وبلدات، وقرى، وشعب مرجانية، وكثبان رملية، وسهول، وسواحل، وأرخبيلات، ورؤوس بحرية، وجروف وخلاف ذلك موزع بين الدول التسع المطلة على البحر الأحمر، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية رتبت ألفبائيًّا .ودعمت الأسماء المشروحة بتحديد مواقعها على الخريطة، وإحداثياتها الفلكية، وصور توضيحية للمعالم في المكان الواحد خصص لها المجلد الثالث، كما شمل الشرح لكل مدخل توثيقًا لمواقعه السياحية ومراكزه الاقتصادية، وشمل الكتاب فهرسة عربية وإنجليزية للأمكنة الواردة ودولها لتسهيل البحث خصص لها المجلد الرابع.وتقدم مادة الكتاب, نبذة تاريخية عن نشأة البحر الأحمر التي يعود أصل تشكله إلى ما قبل 180 مليون سنة، تتحدث المقدمة عن المراحل التكوينية التي مر بها هذا المسطح المائي الذي يبلغ طوله 2037 كم ويبلغ أطول عرض له عند مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية حيث يصل إلى 350 كم، كما تحدثت عن الأعماق المختلفة للبحر الأحمر، والشعب المرجانية، ووثقت الهزات الأرضية والزلازل التي أصابته أقدمها كان سنة 20 هـ /640م، كما تحدثت عن خليج عدن تاريخًا ومكونات وسمات بيولوجية.ويعد الكتاب نتاج مشروع علمي أشرفت عليه الدارة، وعمل عليه 15 أكاديميًّا جامعيًّا مختصًّا سعوديًّا وعربيًّا، في جهد مشترك يعكس العمل المؤسسي والفريق العلمي العربي، وإضافة للمكتبة العربية يسد حاجتها للمعاجم الجغرافية المشتركة لدول مرتبطة جغرافيًّا أو سياسيًّا أو غيره ما يعزز حالة البحث العلمي المشترك ويسهل على الباحثين في هذه الدول وعن جغرافيتها وتاريخها عملية الوصول للمعلومة.// انتهى //16:50ت م0085