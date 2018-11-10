أديس أبابا 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسبحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي والرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل من أجل إحلال السلام في القرن الإفريقي .وأفاد بيان أصدرته عن المكتب الإعلامي الخاص برئاسة الوزراء الإثيوبية، إن القادة الثلاثة أكدوا أن الخطة الاقتصادية للبلدان الثلاثة يجرى تنفيذها على الوجه المطلوب، مشيرين إلى أنهم ينفذون خطة التعاون الاقتصادي وحفظ السلام الإقليمي .وأوضح البيان أن القادة الثلاثة اتفقوا على إجراء المشاورات القادمة بينهم في العاصمة الصومالية ، كما اتفقوا على العمل معًا بشكل جيد حول الشؤون الدولية .وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ونظيره الصومالي محمد عبدالله فرماجو قد وصلا إلى مدينة جوندر بإقليم أمهرا شمال إثيوبيا أمس لعقد اجتماع ثلاثي بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد .// انتهى //17:10ت م0086