المنامة 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في قصر سموه في الرفاع اليوم، مبعوث الرئيس الفلبيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور امابيل اجيلوس الذي يزور المنامة حاليًا .واستعرض الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والأمور ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:14ت م0087