القاهرة 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإرهابية التي استهدف منشآت وفندق في وسط العاصمة الصومالية وأسفرت عن مقتل 39 مواطنًا وإصابة 40 آخرين، مُعربًا عن خالص التعازي للحكومة الصومالية ولأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء للمصابين .وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن جامعة الدول العربية تدعم بكل قوة الجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسات الأمنية الصومالية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد ، مشددًا على أن مثل هذه الهجمات لن يثنيها عن تقديم كافة أشكال الدعم للصومال .وجدد "عفيفي" ثقة جامعة الدول العربية في قدرة الصومال على التصدي للتحديات التي تواجهها والانتصار على الإرهاب والتطرف، داعيًا المجتمع الدولي لمضاعفة الجهد الرامي لمساعدة الصومال في بناء مؤسساته وترسيخ استقراره .// انتهى //17:15ت م0088