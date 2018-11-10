تونس 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسيشارك الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي غدًا في مؤتمر باريس للسلام الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية بمناسبة إحياء الذكرى المئوية للهدنة وانتهاء الحرب العالمية الأولى .وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم، إن الرئيس التونسي سيسهم إلى جانب عدد من قادة العالم، في إطلاق مبادرة بعنوان" التحالف الدولي من اجل الإعلام والديمقراطية" التي صاغتها لجنة دولية مشكلة من عدد من الشخصيات العالمية وتهدف الى ضمان حرية وتعددية ونزاهة الإعلام في العالم .// انتهى //17:19ت م0089