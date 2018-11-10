الرياض 02 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واسأعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من قبل المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في المرحلة الثالثة من المعسكر الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال شهر يناير المقبل.وجاءت القائمة ، محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي، حسين عبدالغني، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، محمد آل فتيل، حسان التمبكتي، علي البليهي، عبدالله عطيف، محمد كنو، أيمن الخليف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، تركي العمار، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.وسيقام المعسكر على فترتين، الأولى في المنطقة الشرقية وتنطلق في الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه، والثانية في العاصمة الأردنية عمّان وتبدأ مباشرة بعد المرحلة الأولى، وتستمر حتى العشرين من شهر نوفمبر الجاري.وسيخوض "الأخضر" خلال المرحلة الثالثة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب اليمن في السادس عشر من شهر نوفمبر على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، والثانية أمام منتخب الأردن في الـ20 من شهر نوفمبر على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان.// انتهى //17:47ت م0090