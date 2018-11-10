القاهرة 2 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 نوفمبر 2018 م واستستضيف مدينة شرم الشيخ بمصر الثلاثاء المقبل مؤتمر "الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي" الذي سيعقد تحت شعار" الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، بمشاركة وفود من 196 دولة .وستضمن فعاليات المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري للتنوع البيولوجي في إفريقيا يوم 13 نوفمبر الجاري، وجلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري لمؤتمر الأطراف يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بشأن تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات "الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعة والصحة"، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمكتب مؤتمر الأطراف والاجتماعات الإقليمية يوم 16 نوفمبر الجاري .ويهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار والرؤى الجديدة الخاصة بتعزيز استقرار النظام البيئي من خلال حماية التنوع البيولوجي والاستعمال المستدام لمكوناته، ودراسة كيفية مساعدة مبادرات التنوع البيولوجي في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الجوانب الرئيسية للاتفاقية التنوع البيولوجي وأهدافها .وستترأس مصر المؤتمر لمدة عامين، تمهيدًا للاجتماع الخامس عشر الذي سيعقد في العاصمة الصينية بكين عام 2020 م .// انتهى //17:51ت م0091